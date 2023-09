Die Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, Kerstin Andreae, pocht auf sofortige Anschlussplanungen der Verteilnetze, um Wasserstoff in der Fläche zu erschliessen und Kunden anzubinden. «Denn erst die Verteilnetze schaffen die Verbindung vom Transportnetz zu den allermeisten Kunden», mahnt sie. Nur so könne man die Versorgung jener Kunden sicherstellen, die nicht in unmittelbarer Nähe des Kernnetzes angesiedelt seien. «Die Integration in das Wasserstoff-Kernnetz ist von grösster Bedeutung für eine nachhaltige und zuverlässige Energieversorgung der Region», betont auch Roland Werner, Vorsitzender der Geschäftsführung des Energieversorgers eins in Chemnitz - und beklagt den bisher nicht geplanten Anschluss. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, und der örtliche SPD-Bundestagsabgeordnete Detlev Müller versicherten bei einem Besuch im August, sich für eine Korrektur einzusetzen.