Lohnt also die Anlage ins Betongold noch? «Die tiefen Zinsen in der Schweiz sind ein Booster für Immobilien», sagt Iazi-Experte Scognamiglio. «Wer heute eine Eigentumswohnung kauft, hat niedrigere Wohnkosten, als wenn er in eine vergleichbare Mietwohnung ziehen würde.» Ähnlich optimistisch ist Ursina Kubli, Immobilienspezialistin bei der ZKB. «Immobilien sind und bleiben ein sicherer Hafen. Die Knappheit am Eigenheimmarkt wird sich entsprechend weiter zuspitzen, was zu weiteren Preiszuwächsen führen dürfte.» Und auch Matthias Holzhey von der UBS geht von anhaltenden Wachstumsraten der Eigenheimpreise aus, für 2025 von 3,5 Prozent. Der Boom hat also längst kein Ende.