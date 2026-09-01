Die Plattform «ChatGPT Ads» hat auf das Jahr hochgerechnet beim Umsatz die Marke von einer Milliarde Dollar geknackt, wie das US-Unternehmen am Montag mitteilte. Zudem weitet OpenAI das Geschäft aus: Von Montag an können Werbekunden in Europa, Indien, dem Nahen Osten und Nordafrika Anzeigen direkt über ein dafür eingerichtetes Tool buchen. In den USA habe die Anwendung bisher vor allem kleine und mittlere Unternehmen angezogen. Diese machten inzwischen einen wesentlichen Teil des Werbegeschäfts aus.
KI-Analyst Nate Elliott vom Marktforscher Emarketer bezeichnete die neuen Zahlen zugleich als «unglaublich beeindruckend und schrecklich enttäuschend». Der Wert von einer Milliarde Dollar deute darauf hin, dass OpenAI sein Werbeumsatzziel von 2,5 Milliarden Dollar für 2026 verfehlen könnte.
Mit dem Werbegeschäft fordert OpenAI die Branchenriesen Alphabet und Meta heraus, die jährlich dreistellige Milliardenbeträge mit Anzeigen einnehmen. Die Werbeerlöse sollen OpenAI beim geplanten Börsengang helfen. Das Unternehmen hatte in diesem Jahr einen vertraulichen Antrag für einen Börsengang in den USA eingereicht. Ein Börsendebüt wird für 2027 oder früher erwartet.
(Reuters)