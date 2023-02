Nachdem bereits die Verbraucher- und Erzeugerpreise in den USA die Erwartungen nach oben verfehlt hatten, lag am Freitag auch der PCE-Deflator mit 5,4 Prozent über den erwarteten 5 Prozent. Die Marktreaktion war diesmal eindeutiger also zuvor, wobei unter anderem die renditen von Obligationen wieder anzogen.