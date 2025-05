Langfristig sind Aktien zwar immer noch die am besten rentierende Anlageklasse. Wer im Jahr 1926 1000 Franken in Schweizer Aktien angelegt hat, hat 2025 nach Abzug diverser Portfolio- und Brokergebühren rund einen Million Franken in der Tasche, wie Daten der Privatbank Pictet zeigen. Wer zum gleichen Zeitpunkt 1000 Dollar in eine Unze Gold zu einem Preis von 20,86 Dollar investiert hat, besitzt 2025 rund 47 Unzen Gold mit einem Wert von rund 155’000 Dollar.