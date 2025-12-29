Fünf deutsche Unternehmen kommen Ende des Jahres auf einen Börsenwert von mehr als ‍100 Milliarden Dollar. Neu in diesem Kreis ist Siemens Energy (122 Milliarden), die ihren Aktienkurs seit dem Frühjahr mehr als verdreifacht hat. Unter den weltweiten Top 300 finden sich insgesamt acht Konzerne aus Deutschland, vor einem Jahr waren es nur fünf. Von den deutschen Autobauern, einst die Aushängeschilder in der Rangliste, ist längst keiner mehr vertreten.