Korrektur beim Dollar und saisonale Effekte

Auch der zweite wichtige Indikator, der Dollar, hat den Goldpreis in den letzten drei Monaten befeuert. Seit Mitte Oktober hat der US-Dollar Index, der den Wert des Dollars mittels eines Währungskorbs aus sechs Währungen vergleicht, um gut 9 Prozent an Wert verloren. Da Gold in der Regel in Dollar notiert und gehandelt wird, macht ein schwächerer Dollar das Edelmetall für Käufer ausserhalb der Dollar-Region billiger. Das hat zur Folge, dass die Nachfrage nach Gold steigt.