Dennoch haben einige europäische Banken ein vergleichbares Modell. Laut dem europäischen Bankenindex von Bloomberg hat die Aktie der italienischen Mediobanca in den letzten drei Monaten 27 Prozent zugelegt, Unicredit aus Mailand deren 22 Prozent, die niederländische Grossbank ING 16 Prozent, die britische HSBC und die deutsche Commerzbank je plus 12 Prozent, die französischen Institute Société Générale und BNP Paribas je plus 11 Prozent. In diesem Index steht die UBS mit der Performance von 7 Prozent auf Platz 28 von 42 Mitgliedern seit dem Schlusskurs vom 17. März, dem Wochenende vor der Übernahme.