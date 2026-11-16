Treiber des Kursverfalls sind die Aussichten auf weiter steigende Zinsen angesichts erhöhter Teuerungsraten. Speziell in den Vereinigten Staaten liegt die Inflationsrate weiterhin deutlich über dem 2-Prozent-Ziel der US-Zentralbank Fed. Die Teuerung erweist sich sogar als so hartnäckig, dass verschiedene US-Notenbanker eine restriktivere Geldpolitik ins Auge gefasst haben - und die Marktteilnehmer einen Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte nach oben an der Fed-Sitzung von Anfang Dezember erwarten. Weitere Anhebungen des geldpolitischen Schlüsselsatzes sind für nächstes Jahr eingepreist. So dürfte die Fed-Leitzinsspanne im April 2027 von 4,50 bis 4,75 Prozent reichen (aktuell: 3,75 bis 4,00 Prozent).
In den USA kommt die unter Kevin Warsh dünner gewordene Notenbank-Kommunikation hinzu. Der seit Mai 2026 amtierende Fed-Chef und Nachfolger von Jerome Powell will insbesondere keine Hinweise darauf geben, in welche Richtung sich die Leitzinsen bewegen werden (sogenannte «Forward Guidance»). «Gerade die Ungewissheit darüber, wie lange dieser Zinserhöhungszyklus andauern wird, wird die Investoren dazu veranlassen, zunächst abzuwarten», sagt Nicky Shiels, Leiterin der Abteilung für Research und Metallstrategie beim Edelmetallverarbeiter und -händler MKS Pamp.
Der Goldpreis wurde jüngst mitunter auch von ETF-Verkäufen belastet (ETF: Exchange Traded Fund). Gemäss Bloomberg-Daten haben die börsengehandelten Edelmetallfonds zuletzt 55'600 Feinunzen Gold im Wert von total 216 Millionen US-Dollar veräussert. Sie haben so ihre Nettozukäufe im laufenden Jahr auf 1,88 Millionen Unzen verringert.
Druck auf die alternativen Anlagen - namentlich Bitcoin - entstand laut Experten auch im Vorfeld des Börsengangs von Anthropic, dem KI-Unternehmen, das das Sprachmodell Claude entwickelt. So sieht Timo Emden, Chefmarktanalyst von Captrader, eine Umschichtung von Kapital aus Bitcoin in KI-Werte. Es handele sich um eine Rotation innerhalb des Risikokapitals, nicht um eine Flucht aus diesem heraus. «Im Bann von Inflations- und Zinssorgen sowie der wachsenden KI-Konkurrenz befeuern diese Entwicklungen immer wieder eine mögliche Identitätskrise», sagte Emden hinsichtlich des Umstands, dass Kryptoanlagen gegenüber Techwerten in den Hintergrund geraten.
Die weltweit bekannteste Kryptowährung steht ausserdem unter dem Eindruck der US-Zwischenwahlen, an denen die Demokraten die Mehrheit in beiden Parlamentskammern - dem Senat und dem Repräsentantenhaus - erreicht haben. Die neuen Kräfteverhältnisse in der US-Politik schränken den Spielraum von Präsident Donald Trump - der als kryptofreundlich gilt - voraussichtlich ein und schüren die Sorge vor einer strengeren Regulierung des Kryptomarktes.
UBS und Morgan Stanley bleiben optimistisch für Gold
Nicht nach Schwarzmalen zumute ist - zumindest beim Goldpreis - der UBS und der US-Grossbank Morgan Stanley (MS).. Die MS-Strategen sehen den Goldpreis Ende 2027 bei 5250 US-Dollar - fast 37 Prozent über dem aktuellen Niveau sowie wenige hundert Dollar unter dem Allzeithoch bei 5594 Dollar von Ende Januar.
Derweil erwarten die zuständigen Analysten der UBS einen Goldpreis von 5000 US-Dollar je Feinunze im vierten Quartal 2027, wie sie in einer Notiz von Anfang Woche festhielten. Grund für den ebenfalls relativ hohen Zielwert sei die Aussicht, dass die wachsende Staatsverschuldung, gerade etwa in den Vereinigten Staaten, Vermögensanlagen wie Staatsanleihen oder Devisen schwächen und die Investoren deshalb vermehrt auf als sicher wahrgenommene Werte wie Gold setzen.
In diesem Kontext dürfte auch die Nachfrage der Zentralbanken anhalten. Sie kaufen Gold und streuen so die Risiken ihrer Reserven breiter. «Die Zentralbanken sind ein regelrechter Nachfragegarant auf dem Goldmarkt geworden. Das wird sich auf absehbare Zeit auch kaum mehr ändern», sagte Christian Brenner, CEO des Edelmetallhandelsunternehmens Philo Schweiz, vor kurzem im cash-Interview.