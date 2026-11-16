Treiber des Kursverfalls sind die Aussichten auf weiter steigende Zinsen angesichts erhöhter Teuerungsraten. Speziell in den Vereinigten Staaten liegt die Inflationsrate weiterhin deutlich über dem 2-Prozent-Ziel der US-Zentralbank Fed. Die Teuerung erweist sich sogar als so hartnäckig, dass verschiedene US-Notenbanker eine restriktivere Geldpolitik ins Auge gefasst haben - und die Marktteilnehmer einen Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte nach oben an der Fed-Sitzung von Anfang Dezember erwarten. Weitere Anhebungen des geldpolitischen Schlüsselsatzes sind für nächstes Jahr eingepreist. So dürfte die Fed-Leitzinsspanne im April 2027 von 4,50 bis 4,75 Prozent reichen (aktuell: 3,75 bis 4,00 Prozent).