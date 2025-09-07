Fazit der IT-Experten

Meta betont, die gravierendsten Fehler noch vor dem Start behoben zu haben und dass die Private-Processing-Architektur auditierbar ist. Die zwei Sicherheitsfirmen kommen dennoch zum gleichen Schluss: Trotz des technischen Aufwands beruht das System auf Vertrauen. Nutzer müssen darauf hoffen, dass Meta und seine Partner nicht heimlich Hintertüren offenlassen. Die gute Nachricht: Writing Help ist freiwillig. Wer die Funktion aktivieren will, findet im Chatfenster neu ein Stift-Symbol, das alternative Formulierungen anbietet. Ob und wann die Schreibhilfe auf Deutsch verfügbar sein wird, ist offen.