Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat Hjalmar Schröder zum neuen Leiter Risk ernannt. Er übernimmt die Aufgabe am 1. April 2024 und wird dann auch Mitglied der Generaldirektion, wie das Institut am Donnerstag mitteilte. Schröder ist laut den Angaben seit acht Jahren für die ZKB tätig und verfüge über eine breite Fach- und Führungserfahrung im Banking, insbesondere in den Bereichen Risk und Handel. Konkret stiess er 2015 als Senior Market Risk Engineer zur Bank und war als Projektleiter für die Umsetzung der neuen regulatorischen Standards unter Basel III verantwortlich. Anschliessend habe er die Leitung der Abteilung Market Risk übernommen. Seit 2020 sei er Leiter des Vertriebs und Handels für Devisen und Edelmetalle. Schröder folgt auf Roger Müller, der die Bank im Rahmen der regulären Nachfolgeplanung per Ende März 2024 verlassen wird.