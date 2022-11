Zhao ist ein in China geborener kanadischer Staatsbürger, der im Alter von 12 Jahren nach Vancouver auswanderte und an der McGill University in Montreal einen Abschluss in Informatik machte. Er gründete Binance im Jahr 2017 in Shanghai - doch die chinesische Regierung verbot im selben Jahr Kryptobörsen. Inzwischen arbeitet er von Dubai aus.