Kuhn schickte die drei Fotos an Günther. Bei zweien war er sich nicht sicher. Aber, so sagte Günther später vor Gericht aus, er werde nie das Gefühl vergessen, als er die dritte Bilddatei öffnete. Sie zeigte Marko L. vor der Pyramide des Louvre in Paris. Es war der Mann, der ihm an jenem Märzmorgen den Weg versperrt hatte und dem er für einen kurzen Moment direkt in die Augen geblickt hatte. Es habe «Klick» gemacht, als er das Bild gesehen habe, so Günther.