Mitarbeiter aus der Automobilbranche sind gefragt

Für Arbeiter aus der kriselnden Autobranche könnte der Aufschwung im Rüstungsbereich ein Lichtblick sein. So zeigt sich der Zulieferer Hensoldt offen für diese Berufsgruppe, weil sie an eine bedarfssynchrone Produktion (Just in Time) gewöhnt sind, wie Konzernchef Oliver Dörre erklärt. Der Anbieter von militärischen Radar- und Aufklärungssystemen erhoffe sich dadurch «Know-how, um uns auf diesem Weg hin zu einer Serienfertigung, zu einer Skalierung der Produktion zu unterstützen.»