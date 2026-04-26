Beispiele können zudem sein: Ein 40-Jähriger wird arbeitslos. Da sein Einkommen jetzt tiefer ist, setzt er den 3a-Beitrag aus. Eine 45-Jährige entscheidet sich für eine Auszeit, verlässt ihren angestammten und gut bezahlten Job und fährt daher die 3a-Einzahlungen zurück. Oder: Ein Paar bekommt das erste Kind. Beide Partner reduzieren das Pensum von 100 auf 80 Prozent, damit sie Zeit für den Nachwuchs haben. Aufgrund der Lohneinbussen zahlen sie weniger als bislang in die dritte Säule ein. Umgekehrt wird eine Lohnerhöhung, ein Lohnanstieg nach einer Beförderung oder nach einem Stellenwechsel den finanziellen Spielraum weiten und 3a-Beiträge ermöglichen, die bislang nicht machbar waren.