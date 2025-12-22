Manchmal führt der Weg zu einem privaten Unternehmen über persönliche Kontakte oder LinkedIn-Netzwerke. Akkreditierte Investoren, die einen bestehenden Anteilseigner kennen – beispielsweise einen ehemaligen Mitarbeiter oder einen Venture-Capital-Partner – können mitunter einen privaten Verkauf aushandeln. Es gibt auch Online-Plattformen, auf denen ehemalige Mitarbeiter oder Investoren Anteile an akkreditierte Käufer verkaufen können. EquityZen, das kürzlich von Morgan Stanley übernommen wurde, und Nasdaq Private Market bringen Verkäufer und Käufer von nicht börsennotierten Aktien zusammen.