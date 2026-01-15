Immobilien gelten ebenfalls oft als solide Anlage, weil sie über lange Zeiträume stabile Mieterträge liefern und einen gewissen Schutz vor Inflation bieten. Gleichzeitig sind sie weniger liquide und stark vom Zinsumfeld abhängig: Steigende Zinsen können Preise unter Druck setzen, während Leerstände oder unerwartete Kosten die Rendite beeinträchtigen. In einem Portfolio übernehmen Immobilien deshalb eine stabilisierende, aber nicht risikofreie Rolle. Eine Beteiligung kann entweder über Direktinvestitionen, wie den Kauf einer eigenen Wohnung oder eines Hauses, oder über Immobilienfonds oder Immobilien-ETFs erfolgen. Diese werden von diversen Schweizer Banken oder Versicherern angeboten.