Chinas Automobilbranche ist weiter im Aufwind

Martullo-Blocher gab auch einen Einblick in den chinesischen Automarkt, wo der Absatz im abgelaufenen Jahr um 3 Prozent gewachsen ist. Die chinesischen Autobauer seien unter anderem so erfolgreich, weil sie grosse Plattformen integrieren. Entsprechend seien die Kosten 30 bis 50 Prozent tiefer. Dies sei jedoch nicht auf die Subventionen in Form von Investitionshilfen zurückzuführen, denn solche gibt es auch in Europa. «Die chinesischen Autobauer produzieren einfach schneller, effizienter und kostengünstiger», so die Ems-Chefin.