Unter Marktteilnehmern war Clariant in dieser Zeit auch bekannt dafür, dass sich die Firma selbst überschätzte. Eine Auswertung des Überraschungseffekts der Quartalsergebnisse - dabei werden die effektiven Resultate mit den Markterwartungen verglichen - zeigt, dass Clariant im Zeitraum von 2008 bis 2018 in nur 52 Prozent der Fälle die erwarteten Umsätze und in nur 62 Prozent der Fälle die Gewinnerwartungen übertreffen konnte.