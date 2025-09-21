Auf seinem Rundgang besichtigt der neue Chef die verschiedenen Arbeitsstationen: Zuschneiderei, Näherei, Schusterei, Finish (Sohle einlegen, verpacken). «Ein Schuh muss gut chaussiert sein, darf also nicht drücken», erklärt er bei einer Kiste mit Spezialschuhen für Schwinger. König Joel Wicki ist seit Jahren Künzli-Kunde. Auch er habe noch den einen oder anderen Hosenlupf vor sich, sagt Roberto Martullo. Trumps Zölle gehören nicht dazu, in die USA exportiert er nicht. Aber er ist auf der Suche nach Promi-Botschafterinnen und -Botschaftern für seine Sneakers. Er sei «mit interessanten Persönlichkeiten im Gespräch».