Der Schritt der People's Bank of China erfolgte im Vorfeld der US-Notenbank, was das Risiko einer Schwächung der Landeswährung birgt. «China war etwas eher bereit, eine kleine Abwertung zuzulassen, vielleicht in Erwartung des höheren Risikos einer Trump-Präsidentschaft oder weil es einfach überrascht war, wie lange die USA die Zinsen hoch gehalten haben», sagte Tilton. Der US-Dollar würde unter Trump aufgrund der Erwartung grösserer fiskalischer Unterstützung stärker werden, was einen anhaltenden Druck auf die Währungen in Asien bedeuten würde.