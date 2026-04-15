Nimmt man das Beispiel eines Produktes A, welches nur 50 Rappen mehr kostet, fällt das im ersten Moment vielen Ladenbesuchern nicht einmal auf. Aber in der Jahresrechnung ist der Effekt durchaus spürbar. Kauft ein Haushalt jede Woche ein Produkt A, sind das 78 Franken, also 26 Franken, die mehr bezahlt werden. Auch hier wird klar, dass ärmere Haushalte stärker betroffen sind als vermögende Personen.