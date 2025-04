Sand-Holm von DNB führt weiter aus, dass die meisten der Biopharmaunternehmen in ihren Betriebsabläufen flexibel genug seien, um zumindest einige der negativen Auswirkungen auszugleichen und trotz allem weiterzuwachsen. So will der Pharmakonzern Novartis in den nächsten fünf Jahren insgesamt 23 Milliarden Dollar in den Ausbau der Produktion und der Forschung in den USA investieren. Einen zweistelligen Milliardenbetrag will auch Roche in den USA investieren, wie die «NZZ am Sonntag schrieb».