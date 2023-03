Kehrt nun endlich etwas Ruhe ein?

Am vergangenen Donnerstag geriet die Aktie der Grossbank im Laufe des späteren Nachmittags unter starken Verkaufsdruck. In Folge dessen wurden zeitweise Kurse von unter 2,49 Franken bezahlt. Das entspricht dem tiefsten Stand in der Firmengeschichte. Letztendlich ging die Aktie an diesem Tag um 7 Prozent tiefer aus dem Handel – gefolgt von einer kräftigen Gegenbewegung tags darauf. Obwohl die Aktie die Vortagesverluste im Laufe des Freitags vollumfänglich wieder wettmachte, errechnet sich seit Jahresbeginn noch immer nur ein knappes Plus von 0,7 Prozent. Zum Vergleich: Die Aktie der Rivalin UBS konnte in dieser Zeit um mehr als 20 Prozent zulegen, der Swiss Market Index (SMI) immerhin um 4 Prozent.