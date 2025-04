Auftragsfertiger sind folglich zunehmend gefragt, und laut Branchenkennern mischen zwei Schweizer Firmen vorne mit: Bachem mit einem Anteil von 25 Prozent an der weltweiten Peptide-Herstellung, und Polypeptide mit einem Anteil von 20 Prozent an dieser Produktion. Beide Unternehmen waren in den vergangenen Jahren an der Börse erfolglos.