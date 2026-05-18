Der offizielle Verkaufspreis lag je nach Markt bei rund 400 Euro beziehungsweise 400 bis 420 Dollar. Der Wiederverkauf war für viele Käufer von Beginn an Teil des Geschäfts. Vor dem Swatch-Store am Times Square in New York sagte ein Käufer der Nachrichtenagentur AFP, viele hätten bis zu einer Woche gewartet, um Uhren zu kaufen und sie sofort mit deutlichem Aufschlag weiterzuverkaufen.