Mitte April doppelt der Experte nach und meinte, darüber hinaus muss DocMorris noch beweisen, dass es vom E-Rezept-Markt in Deutschland, wo es derzeit deutlich hinter seinem Konkurrenten Redcare Pharmacy zurückliegt, sinnvoll profitieren kann. DocMorris war einst der grösste Anbieter von Rezepturen in Europa, doch Redcare hat ihn durch das Joint Venture mit Galenica deutlich überholt - auch in Deutschland, wo das Rezepturgeschäft von Redcare bis Ende 2025 voraussichtlich doppelt so gross sein wird wie das von DocMorris.