Die Bloomberg-Daten deuten bei den SMI-Unternehmen zudem auf einen noch deutlicheren Anstieg des erwirtschafteten Cashflow über die nächsten Jahre hin. Dieser sollte von 610 Franken 2024 auf 964 Franken im Jahr 2028 ansteigen. Wird dieser Cashflow auf den aktuellen Indexpreis umgerechnet, so ergibt sich für 2024 ein Preis-/Cashflow-Verhältnis (P/CF) von 19,8x und für 2028 eins von 12,5x. Handelt der SMI 2028 auf einem unveränderten P/CF-Verhältnis von 19,8x im Rahmen des langjährigen Durchschnitts, so hat der Index über die nächsten gut drei Jahre ein Aufwärtspotenzial von knapp 50 Prozent.