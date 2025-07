Dollarschwäche und Frankenstärke

Die Schwäche des Dollar dürfte besonders in der Kombination mit dem Franken zu spüren sein. Kurzfristig geht Aggarwal von einer Konsolidierung beim Dollar aus - die Devise dürfte sich auf diesem Niveau stabilisieren und sich in einer engeren Spanne bewegen, da die bisherige Abwertung in diesem Jahr beträchtlich war. Anschliessend ist es eine Frage der Entdollarisierung, die wiederum an die Frage des Petrodollar geknüpft ist - also die Koppelung von Erdöl an den Greenback.