Erneute Enttäuschungen wahrscheinlich

Währenddessen läuft der Bau neuer Windparks nicht nur in Deutschland schleppend, da sich zunehmend lokaler Widerstand regt und bürokratischer Aufwand im Weg steht. Siemens Energy deutete am Donnerstag an, dass die Ergebnisse des gerade begonnenen neuen Geschäftsjahres erneut enttäuschen könnten. Die endgültigen Ergebnisse einer Überprüfung des Windgeschäfts stehen noch aus. Wie auch immer der Weg in die Zukunft aussehen wird, er wird kostspielig sein, da sowohl Werksschliessungen als auch neue Turbinendesigns in Betracht gezogen werden, sagten Personen, die mit den Plänen vertraut sind.