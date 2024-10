Lukas Burghardt bringt vier Jahre Berufserfahrung zu Petiole. Er besitzt einen Masterabschluss in Internationale Finanzen und arbeitete zuvor als Associate in der Abteilung für Vermögensverwaltung bei Goldman Sachs in Zürich. Bevor er zu Petiole kam, war Lukas als Associate in der Vermögensverwaltungsabteilung von Goldman Sachs in Zürich tätig, wo er sich auf die Verwaltung von Konten für Ultra-High Net Worth (UHNW) Kunden aus Deutschland spezialisierte