Der Dollar profitiert natürlich vom Trend zurück zu einem Save Haven. Die komplizierte Weltlage nützt der US-Währung. In einer Risk-off-Welt wird sich der Dollar seitwärts bewegen. In einer Risk-On-Welt müsste der Dollar wieder verlieren. Die lateinamerikanischen Währungen haben sich jedoch gut gehalten und von den hohen Rohstoffkursen profitiert. Wir investieren in Lateinamerika zudem schwergewichtig in Banken, was man als Engagements in lokalen Währungen sehen kann. Ansonsten hedgen sie. Es sind für uns auch klar Investments mit dem Hintergrund Rohstoffe und Energie. Wir erachten es als wirtschaftlich effizienter, in Banken zu investieren statt in andere Branchen. So wird der Charakter der Anlagen weniger zyklisch.