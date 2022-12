Silber dem Gold deshalb den Vorzug geben

Nicht nur für den Silberpreis, auch dem Gold sagen die Charttechniker für 2023 einen Jahrgang mit Überraschungspotenzial aus. In einem ersten Schritt halten sie einen Vorstoss der Unze in Richtung von 2070 Dollar für nicht unrealistisch. Dort schlug sich das Edelmetall in den letzten Jahren gleich zweimal den Kopf, nämlich im August 2020 sowie im März dieses Jahres. Sollte die Gold-Unze über diese Widerstandsmarke hinaus finden, rechnen die Experten gegebenenfalls sogar mit Preisen von bis zu 2400 Dollar. Das entspräche aus heutiger Sicht immerhin einem Plus von fast 35 Prozent.