Doch bereits jetzt sind die Papiere vergleichsweise teuer: Ihr Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt mit 38 deutlich über dem des Kunden TSMC, der ‌unter anderem für Nvida Hochleistungsprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) fertigt. Diese hohe Bewertung sei nur dann gerechtfertigt, wenn das Tempo beim Ausbau der KI-Infrastruktur unverändert hoch bleibe, betont Finanzmarktexperte Trent Masters vom Vermögensverwalter Alphinity. «Jede Abkühlung wird auf die Zahlen von ASML durchschlagen.» Weltweit investieren Cloud-Anbieter, allen voran die sogenannten Hyperscaler Amazon Web ​Services (AWS), ​Google und Microsoft allein in diesem Jahr einen hohen dreistelligen Milliardenbetrag in den ⁠Bau neuer Rechenzentren.