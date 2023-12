Trotz aller Unsicherheiten 2023 ist die Volatilität an den Aktienmärkten seit dem ersten Quartal rückläufig, was auf robuste Wirtschaftsdaten und Unternehmensgewinne sowie eine defensive Positionierung der Anleger zurückzuführen ist. Und steigende Erwartungen an eine Zinswende haben dazu geführt, dass Anleger gegen Jahresende das Risiko erhöhten. "Die vollen Auswirkungen der hohen Zinsen werden ab der zweiten Jahreshälfte 2024 zu spüren sein“, sagt Pictet-Stratege Djaafar Aballeche und geht davon aus, dass die Volatilität in der ersten Jahreshälfte niedrig bleiben wird, bevor sie in der zweiten Jahreshälfte ansteigt. Davide Silvestrini, Derivatstratege bei JPMorgan, rechnet ebenfalls mit einer Zunahme der Volatilität, da sich die Wirtschaftsaktivität weiter verlangsamt.