Im späteren Wochenverlauf richten die Investoren ihren Blick auf die Konjunktur in Deutschland. Am Donnerstag stehen die Daten zu den deutschen Industrieaufträgen im April an. Von Reuters befragte Experten erwarten ein Auftragsplus von 0,5 Prozent. Der angeschlagene Sektor hatte im März wegen der schwächelnden Binnennachfrage überraschend das dritte Auftragsminus in Folge eingefahren. Am Freitag folgen die Zahlen zur deutschen Produktion.