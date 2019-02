Wirecard gestehen Aktienanalysten in Deutschland aktuell das höchste Potenzial zu, gefolgt von den Papieren der Commerzbank, Rocket Internet und United Internet.

Betrachtet wurde der HDAX-Index der Deutschen Börse mit derzeit 102 Mitgliedern.Wirecard hatte in der vergangenen Handelswoche rund 35% an Wert verloren nach Berichten über angeblichen Betrug. Am Montag erholte sich das Papier um 14 Prozent, nachdem das Management die Vorwürfe auf einer Telefonkonferenz zu entkräften versuchte. Mit Blick auf die ganze vergangene Woche gab die Aktie allerdings rund 10 Prozent nach.

Die Polizei in Singapur hatte nach einer Serie von Berichten über angebliche finanzielle Unregelmässigkeiten bei Wirecard am Freitag die Räumlichkeiten des Zahlungsabwicklers in dem asiatischen Stadtstaat durchsucht.

Seit Montag haben mindestens 15 Analysten ihr Kursziel für die Aktie bekräftigt. Die LBBW nahm die Empfehlung auf “Kaufen” hoch. Exane BNP Paribas setzte das Urteil wegen der aktuellen Unsicherheiten aus.

2018 hatte die Aktie inklusive Dividende 43% zugelegt und damit den DAX angeführt, der 18% nachgegeben hatte, zeigen Bloomberg-Daten.

(cash/Reuters/Bloomberg)