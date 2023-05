Nach Jahren, in denen Engpässe in der Lieferkette die Auftragsvergabe behinderten, “erleben wir jetzt eine Wiederbelebung, wenn man so will, mit einer echten Marktdynamik”, erklärte Maria Ferraro, Finanzchefin von Siemens Energy, am Donnerstag auf einer Veranstaltung von Bloomberg New Voices in Frankfurt. “Unser Auftragsbuch quillt über.”