Zugleich hatte EZB-Chefin Christine Lagarde jüngst einen eher düsteren Konjunkturausblick gegeben und einen Aufschwung nicht vor 2024 in Aussicht gestellt. Anleger können eventuelle Abweichungen in ihrer Tonlage am Montag abgleichen, wenn sie in einer Anhörung vor dem Wirtschafts - und Währungsausschuss des Europaparlaments sprechen wird. «Eine Politik der Zinserhöhungen zu Beginn einer Rezession fortzusetzen, erscheint ziemlich unbedacht», fasst Eric Vanraes, Portfoliomanager bei Eric Sturdza Investments, zusammen. «Aber zu behaupten, dies sei die letzte Erhöhung, wenn die Inflation noch nicht eingedämmt ist und Rohöl wieder mit der 100 Dollar Marke pro Barrel flirtet, kann bedeuten, die Rechnung ohne den Wirt zu machen.»