«Wir starten 2026 mit starker Dynamik, erweiterten Kapazitäten, einem wachsenden globalen Team, einer soliden finanziellen Grundlage und einem immer breiteren Portfolio an vertrauenswürdigen digitalen Dienstleistungen», schreibt Wisekey-CEO und Gründer Carlos Moreira am Montag in einem Brief an die Aktionäre.
Der Firmenchef gibt sich zuversichtlich, «dass unsere strategischen Initiativen und technologischen Fortschritte ein nachhaltiges Wachstum vorantreiben» werden. Das Unternehmen verfüge per 19. Dezember über eine «sehr starke» Bilanz mit einer Cashposition von über 440 Millionen US-Dollar, was Raum für Investitionen, Akquisitionen und die Umsetzung der Wachstumsstrategie biete.
Hoffnung setzt Moreira dabei auf die strategische Integration von Halbleitern, Satelliten, Blockchain und digitaler Identität in ein «einheitliches Ökosystem», mit der auf Quantentechnologien spezialisierten Tochter Sealsq als «Herzstück». Wichtig sei zudem die geplante Ausgliederung und Nasdaq-Börsenkotierung der Satelliten-Tochter Wisesat im ersten Halbjahr 2026.
Schliesslich will das Management mit der geplanten Sitzverlegung auf die British Virgin Islands die Flexibilität und den Zugang zu Kapital verbessern. «Dieser Übergang soll den Zugang zu den Aktienkapitalmärkten in den Vereinigten Staaten und der Schweiz verbessern und zukünftige strategische Akquisitionen unterstützen», so der CEO.
