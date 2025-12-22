Schliesslich will das Management mit der geplanten Sitzverlegung auf die British Virgin Islands die Flexibilität und den Zugang zu Kapital verbessern. «Dieser Übergang soll den Zugang zu den Aktienkapitalmärkten in den Vereinigten Staaten und der Schweiz verbessern und zukünftige strategische Akquisitionen unterstützen», so der CEO.