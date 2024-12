In einem Schreiben der Nasdaq Stock Market habe SealSQ die Bestätigung erhalten, dass das Unternehmen die Anforderungen der Nasdaq an den Mindestangebotspreis wieder erfülle, teilte Sealsq am Donnerstagabend mit. Der Schlusskurs der Stammaktien sei vom 11. bis zum 24. Dezember bei 1,00 Dollar pro Aktie oder darüber gelegen. Am Donnerstag kletterten die Titel um 60 Prozent auf 8,76 Dollar.