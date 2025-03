Gemeinsam wollen die an der Nasdaq kotierte Sealsq und die 2015 in der Schweiz gegründete WeCanGroup auf Blockchain-Technologie basierte Sicherheitslösungen innerhalb des «Web 3.0» entwickeln, wie Wisekey am Montag mitteilte. Der Fokus dabei liege auf der sogenannten Post-Quanten-Kryptographie, der Sicherheit im Bereich Internet of Things (IoT) und der Widerstandsfähigkeit des Finanzsektors gegen Cyberattacken.