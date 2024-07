Die Absage von Wiz ist ein Rückschlag für den Alphabet-Konzern, für den es die grösste Firmenübernahme gewesen wäre. Der Techriese will in seine Cloud-Infrastruktur investieren und in dem Geschäft mehr Kunden gewinnen. Nach dem Kauf von Mandiant für 5,4 Milliarden Dollar im Jahr 2022 wäre es die zweite grosse Akquisition von Alphabet im Bereich Cybersicherheit gewesen.