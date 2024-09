Nordamerika

Intel - Der Konzern will umgerechnet bis zu 92 Milliarden Euro in die wahrscheinlich weltgrösste Chip-Fabrik im US-Bundesstaat Ohio sowie zwei weitere Werke in Arizona stecken. Die US-Regierung unterstützt die Projekte mit Zuschüssen und Krediten im Gesamtvolumen von 18 Milliarden Euro. Intel will nach eigenen Angaben trotz der aufgeschobenen Expansion in Europa an den US-Investitionsplänen festhalten.