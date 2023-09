Liquid-Staking-Protokolle wie Lido und Rocket Pool erreichten im April letzten Jahres mit knapp über 21 Milliarden Dollar an Vermögenswerten ihren Höhepunkt, bevor sie abrutschten, als der Zusammenbruch des Stablecoins TerraUSD eine 2-Billionen-Dollar-Krise auf dem Kryptomarkt auslöste. Die Preise der wichtigsten Token und das Interesse an den meisten DeFi-Diensten liegen nach wie vor weit unter den Rekorden von 2021 und 2022, was in scharfem Kontrast zur Erholung des Liquid Staking steht.