Tabelle: Grosse Aktienkäufe durch Mitglieder von Geschäftsleitung und Verwaltungsrat börsenkotierter Schweizer Unternehmen / Das Datum bezieht sich auf den Eintrag in der SER-Datenbank. Quelle: SIX Exchange Regulation.

Aktienpakete im Umfang von einer bis elf Millionen Franken wurden bei Medacta, EFG International, Swatch sowie Kühne + Nagel gekauft. Bei Swatch hat sich laut einer Meldung der Nachrichtenagentur AWP die Familie Hayek mit Aktien des Uhrenkonzerns eingedeckt. Bei Kühne + Nagel ist der Käufer mit einiger Wahrscheinlichkeit Grossaktionär und Ehrenpräsident Klaus-Michael Kühne, die Transaktion trage seine Handschrift, berichtete der Cash Insider.

Wenn die oberste Chefetage Aktien des eigenen Unternehmens erwirbt, schauen andere Marktteilnehmer begründeterweise genau hin. Denn kaum jemand ist so gut über den Geschäftsgang und das Branchenumfeld informiert wie die Unternehmensführung. Folglich geht von ihren Zukäufen oft ein Zeichen der Zuversicht aus. Ein solches Signal dürfte gerade in einer von Turbulenzen geprägten Phase wie den ersten Aprilwochen von Bedeutung gewesen sein.

Allerdings haben sich die Aktien von Swatch und von Kühne + Nagel bislang nicht vom Kurssturz der ersten Aprilhälfte erholt. Die Swatch-Titel fielen in der Spitze 16 (Namenaktien) respektive 15 (Inhaberaktien) Prozent und gingen mit einem Verlust von 11 (Namenaktien) respektive 12 (Inhaberaktien) Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Ende März in die Ostertage. Die Valoren des Logistikunternehmens aus Schindellegi büssten bis zu 21 Prozent ein; am Gründonnerstagabend betrug der Verlust noch 11 Prozent.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei EFG International. Die Aktie sackte kurz nach der Eskalation des Zollstreits 18,8 Prozent ab und grenzte den Verlust bis vor die Feiertage auf 9,8 Prozent ein. Gegenüber dem letzten Schlusskurs - 11,84 Franken - sehen Analysten ein Kurspotenzial von 25,5 Prozent auf 14,86 Franken.

Besser als für Swatch, Kühne + Nagel sowie EFG lief es im bisherigen April beim Tessiner Orthopädieunternehmen Medacta. Dessen Aktien verloren im Zollstreit zunächst 13,1 Prozent. Bis unmittelbar vor dem Osterwochenende konnte der Verlust auf 1,1 Prozent verringert und damit beinahe aufgeholt werden. Wenn die Management-Käufe Ausdruck von Zuversicht waren, so haben sich diese bereits zu einem guten Teil erfüllt.

Vertrauen in das eigene Unternehmen ist wohl aber eher langfristig als kurzfristig. Und für eine weiterreichende Perspektive gibt es positive Signale aus dem Tessin. Anfang März hat Medacta das auf Sportmedizin und Arthroskopie spezialisierte US-Unternehmen Parcus Medical übernommen, wobei auch eine Produktionsstätte in Florida akquiriert wurde.

Unter anderem aufgrund der Parcus-Übernahme hat die zuständige Expertin bei Octavian ihre Schätzungen zum Gewinn je Aktie für 2025 und 2026 um 4 bis 5 Prozent angehoben. Gemäss der Analyse, die am Tag nach der US-Zollankündigung öffentlich wurde, kann Medacta eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 13,5 Prozent in den Jahren bis 2027 erreichen. Octavian rät zu «Hold» und setzt das Kursziel bei 140 Franken an, womit Anleger auf einen Kursgewinn von 12 Prozent hoffen dürfen.

Andere Beispiele von Management-Transaktionen sind schlichter. Bei Sandoz gingen mehrere Pakete im Umfang von 187'500 bis 270'000 Franken an das Top-Management. Die Zuteilung erfolgte als Teil der Vergütung.

Experte hält «panikgetriebene Verkäufe» für möglich

Nicht nur Grossinvestoren und Privatanleger sind in den vergangenen rund drei Wochen aus Aktien geflüchtet. Auch Geschäftsleitungsmitglieder und Verwaltungsräte haben sich in den ersten Apriltagen von Anteilsscheinen der eigenen Unternehmen getrennt - dies teilweise in grossem Umfang, wie die SER-Datenbank zeigt. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht der wesentlichsten Management-Transaktionen.