Zig Verfahren wegen Schadenersatz

Daneben gibt es eine Vielzahl an zivilrechtlichen Verfahren, in denen sowohl Investoren als auch Dieselbesitzer auf Schadensersatz klagen. Am prominentesten ist der Anlegerprozess, in dem das Oberlandesgericht Braunschweig seit mehr als vier Jahren über eine Musterklage der Fondsgesellschaft Deka Investment verhandelt.