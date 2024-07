Auch Mieten steigen weiter

Auch die inserierten Preise für Mietwohnungen zogen im Juni schweizweit um insgesamt 0,4 Prozent an. Hier gab es allerdings regionale Unterschiede. Am stärksten waren die Aufschläge im Vergleich zum Stand von Ende Mai im Tessin (+3,3 Prozent) und in der Zentralschweiz (+1,8 Prozent). In der Grossregion Zürich (-0,6 Prozent) und in der Nordwestschweiz (-0,2 Prozent) gingen die Preise hingegen leicht zurück.