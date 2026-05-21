Das Beratungsunternehmen Value Trust kommt bei Xlife auf eine Bewertung zwischen 563 Millionen und 712 Millionen Franken. Im Vorjahr lag die Bandbreite noch bei 617 bis 755 Millionen. Die Bewertung umfasse «ausgewählte Projektgesellschaften» innerhalb des Xlife-Portfolios, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Neuere Projekte würden erst im Valuation Report 2026 in die Bewertung einfliessen.