Das Beratungsunternehmen Value Trust kommt bei Xlife auf eine Bewertung zwischen 563 Millionen und 712 Millionen Franken. Im Vorjahr lag die Bandbreite noch bei 617 bis 755 Millionen. Die Bewertung umfasse «ausgewählte Projektgesellschaften» innerhalb des Xlife-Portfolios, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Neuere Projekte würden erst im Valuation Report 2026 in die Bewertung einfliessen.
Die Bewertung stützt sich laut den Angaben auf den in der Life-Sciences-Branche üblicherweise genutzten risikoadjustierten Kapitalwert. Die Analyse basiere auf operativen Fortschritten, aktuellen Marktbedingungen, Gesprächen mit dem Management sowie der Überprüfung der Bewertungsannahmen des Vorjahres.
Das Segment «Technologieplattformen» bildet mit 53 Prozent den grössten Anteil am Portfoliowert, gefolgt von «Biotechnologie & Therapien» mit 38 Prozent, «Medizintechnik & Diagnostik» mit 6 Prozent sowie «Künstlicher Intelligenz» mit 3 Prozent. Zu den wertstarken Firmen im Portfolio gehören gemäss der Mitteilung Alytas Therapeutics, Veraxa Biotech, Inventum Genetics und Inflamed Pharma.
Laut Xlife-Chef Oliver Baumann bestätigt der Bewertungsbericht «die Stabilität und Substanz» des Portfolios in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Gleichzeitig würden im Zusammenhang mit dem geplanten Listing der Veraxa Biotech «die internationale Skalierbarkeit und das Wertpotenzial einzelner Portfoliounternehmen deutlich». Die Beteiligungsgesellschaft will die Projekte weiterhin in Richtung Kommerzialisierung führen und selektiv Wert durch strategische Transaktionen realisieren.
(AWP)