Der Start in das neue Jahr sei geprägt vom Fokus auf internationale Expansion und strategische Partnerschaften, heisst es weiter. So werde beispielsweise für einen auf künstlicher Intelligenz basierenden Algorithmus der Fuse-AI die FDA-Zulassung in der ersten Jahreshälfte und die Erschliessung weiterer 13 Länder erwartet. Auch der 2023 etablierte Fokus auf cash-wirksame Exits soll noch stärker ausgebaut werden.